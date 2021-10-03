Скандальный спектакль «Первый хлеб» с Ахеджаковой включили в афишу «Современника» на октябрь

Москва, 3 октября. Вызвавшую общественный резонанс постановку «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой включили в афишу «Современника» на октябрь. Актриса призналась, что побаивается выходить на сцену.

Зрители премьерного показа «Современника» раскритиковали Лию Ахеджакову за нецензурный монолог в «Первом хлебе». В Следственный комитет России поступила жалоба от общественной организации «Офицеры России» с просьбой проверить постановку, которая могла задеть чувства ветеранов Великой Отечественной войны. После проверок спектакль снова оказался в афише театра. Исполнительница главной роли Лия Ахеджакова призналась, что побаивается выходить на сцену 3 и 4 октября.

«Побаиваюсь, когда я услышала, как они будут реагировать, если не учтут все их замечания», — призналась в беседе с ТАСС Ахеджакова.

Актриса также пояснила, что последние семь сезонов ей не давали новых ролей. На данный момент в репертуаре театра народная артистка России задействована в трех спектаклях.

В Сети распространялась информация, что актрису Лию Ахеджакову якобы вызывали на допрос в Следственный комитет России из-за «Первого хлеба», но сообщение оказалось недостоверным.