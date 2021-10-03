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Defense Express: Украина планирует закупить у США истребители F-15EX и ударные вертолеты AH-6
Армия
Defense Express: Украина планирует закупить у США истребители F-15EX и ударные вертолеты AH-6
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Киев, 3 октября. Украина планирует закупить у США новейшие истребители в рамках американской правительственной программы Foreign Military Financing. Об этом сообщает издание Defense Express.

Киев намерен закупить истребители F-15EX, а также учебно-боевые самолеты T-7 Red Hawk и легкие ударные вертолеты AH-6. Потенциальный контракт будет включать поддержку всего цикла эксплуатации американских самолетов и вертолетов. При этом украинская сторона планирует привлечь к обслуживанию американских истребителей госпредприятие «Антонов».

Отмечается, что количество закупаемых вертолетов AH-6 и самолетов T-7 Red Hawk определят в ходе переговоров, а число F-15 будет рассчитываться из потребностей Военно-воздушных сил Украины.

Ранее стало известно, что Литва безвозмездно предоставит Украине военную помощь. Министерство обороны Литвы планирует передать Киеву 490 бронежилетов и баллистических поясов. Стоимость военной амуниции составляет 677 тысяч евро.

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украина сша истребители
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