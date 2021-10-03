Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 22:04
21:52
Происшествия
Упавший в Лыткарине Robinson прошел все проверки на исправность перед вылетом
21:39
Происшествия
Разбившийся под Москвой вертолет Robinson пять лет назад потерпел крушение в Башкирии
21:37
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарине
21:32
Происшествия
Полиция задержала уроженца Кабардино-Балкарии после стрельбы в Петербурге
21:31
Технологии
South China Morning Post: в Китае отложили запуск космического корабля «Шэньчжоу-13»
21:25
Происшествия
ФАН публикует фото разбившегося в Подмосковье вертолета Robinson
21:25
Происшествия
Рухнувший в Подмосковье вертолет разбился вскоре после поднятия в воздух
21:20
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье вертолет совершал прогулку над МКАД
21:18
Шоу-бизнес
Стас Ярушин плетет интриги против Гайдуляна на шоу «Звезды в Африке»
21:15
Весь мир
Правительственная армия ЦАР передала детям погибших коллег школьные наборы
Все новости

Миссия ООН сообщила об убийстве мигранта при задержании в Триполи
Весь мир
Миссия ООН сообщила об убийстве мигранта при задержании в Триполи
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / wikipedia.org

Женева, 3 октября. ООН выразила глубокую озабоченность информацией о том, что мигранты и беженцы в районе Гаргареш в Триполи подверглись чрезмерному применению силы со стороны властей.

Об этом сообщила директор Департамента по работе с миссиями на местах и технического сотрудничества Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Жоржет Ганьон. В ее заявлении, размещенном на сайте Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), говорится, что во время рейда сотрудников органов безопасности один мигрант убит и по меньшей мере 15 получили ранения.

Операция по задержанию прошла в триполийском районе Гаргареш, переполненном нелегалами и просителями убежища. В публикации разъясняется, что, хотя Организация Объединенных Наций всецело уважает суверенитет ливийского государства и поддерживает его в вопросах сохранения закона и порядка и защиты безопасности населения, она призывает власти соблюдать права человека и уважать достоинство всех людей, включая беженцев.

Ссылаясь на источники среди должностных лиц Департамента по борьбе с незаконной миграцией, УВКПЧ подтвердило, что в ходе операции арестовано не менее 4000 человек, включая женщин и детей. При этом во время задержания силы безопасности открывали огонь по безоружным иностранцам, избивали их и оскорбляли.

В заявлении добавлено, что один молодой мигрант застрелен, еще пять получили ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. Кроме того, людей лишили средств связи, что помешало многим получать информацию или обратиться за помощью.

«Применение чрезмерной, угрожающей жизни и неоправданной силы во время правоохранительных операций является нарушением национального и международного права», — подчеркивается в заявлении Жоржет Ганьон.

УВКПЧ призвало ливийские власти расследовать обстоятельства данного дела, а также позволить возобновление добровольной гуманитарной эвакуации людей совместными усилиями Международной организацией по миграции и Верховным комиссаром по делам беженцев.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Миссия ООН сообщила об убийстве мигранта при задержании в Триполи
оон ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru