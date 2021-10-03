Миссия ООН сообщила об убийстве мигранта при задержании в Триполи

Женева, 3 октября. ООН выразила глубокую озабоченность информацией о том, что мигранты и беженцы в районе Гаргареш в Триполи подверглись чрезмерному применению силы со стороны властей.

Об этом сообщила директор Департамента по работе с миссиями на местах и технического сотрудничества Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Жоржет Ганьон. В ее заявлении, размещенном на сайте Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), говорится, что во время рейда сотрудников органов безопасности один мигрант убит и по меньшей мере 15 получили ранения.

Операция по задержанию прошла в триполийском районе Гаргареш, переполненном нелегалами и просителями убежища. В публикации разъясняется, что, хотя Организация Объединенных Наций всецело уважает суверенитет ливийского государства и поддерживает его в вопросах сохранения закона и порядка и защиты безопасности населения, она призывает власти соблюдать права человека и уважать достоинство всех людей, включая беженцев.

Ссылаясь на источники среди должностных лиц Департамента по борьбе с незаконной миграцией, УВКПЧ подтвердило, что в ходе операции арестовано не менее 4000 человек, включая женщин и детей. При этом во время задержания силы безопасности открывали огонь по безоружным иностранцам, избивали их и оскорбляли.

В заявлении добавлено, что один молодой мигрант застрелен, еще пять получили ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. Кроме того, людей лишили средств связи, что помешало многим получать информацию или обратиться за помощью.

«Применение чрезмерной, угрожающей жизни и неоправданной силы во время правоохранительных операций является нарушением национального и международного права», — подчеркивается в заявлении Жоржет Ганьон.

УВКПЧ призвало ливийские власти расследовать обстоятельства данного дела, а также позволить возобновление добровольной гуманитарной эвакуации людей совместными усилиями Международной организацией по миграции и Верховным комиссаром по делам беженцев.