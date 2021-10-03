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Снайперы Балтфлота отработали спецзадачи в ночных условиях под Калининградом
Армия
Снайперы Балтфлота отработали спецзадачи в ночных условиях под Калининградом
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Калининград, 3 октября. Военнослужащие Балтийского флота РФ в рамках контрольных занятий отработали ведение боя в темное время суток на полигоне Пугачево в Калининградской области.

Согласно информации Минобороны РФ, в ходе ночной тренировки снайперы Балтфлота поразили мишени на дистанциях от 300 до 800 метров, усовершенствовали свои навыки по тактической и специальной подготовке, а также попрактиковались в стрельбе в составе снайперских групп и пар.

Во время практической стрельбы для военнослужащих была создана новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней. Отмечается, что всего к учениям были привлечены около 100 снайперов Балтфлота.

Ранее экипажи базовых тральщиков «Александр Обухов» и «Леонид Соболев» Балтийского флота РФ ликвидировали мины времен Великой Отечественной войны в Финском заливе. С помощью штатного оборудования корабли нашли около 20 гальваноударных якорных и донных магнитных мин, после чего боеприпасы были подорваны прямо на месте.

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