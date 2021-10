Американцы собрали 2 млн долларов для полковника, раскритиковавшего Пентагон

Вашингтон, 3 октября. Американцы собрали более 2 млн долларов для помощи подполковнику морской пехоты США Стюарту Шеллеру, которого посадили на гауптвахту за критику действий Пентагона при выводе войск из Афганистана. Деньги перечислили уже боле 27 тыс. человек. В основном средства поступают от бывших и действующих военных.

