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Американцы собрали 2 млн долларов для полковника, раскритиковавшего Пентагон
Весь мир
Американцы собрали 2 млн долларов для полковника, раскритиковавшего Пентагон
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 3 октября. Американцы собрали более 2 млн долларов для помощи подполковнику морской пехоты США Стюарту Шеллеру, которого посадили на гауптвахту за критику действий Пентагона при выводе войск из Афганистана. Деньги перечислили уже боле 27 тыс. человек. В основном средства поступают от бывших и действующих военных.

В настоящее время Шеллер находится в заключении. Дата и время проведения судебного разбирательства пока не определены, сообщило его командование. Ему предъявлены обвинения в неуважении к должностным лицам, умышленном неповиновении вышестоящему офицеру, неподчинении приказу и в поведении, неподобающем военнослужащему. Шеллеру вначале предстоит слушание по статье 32 Военного кодекса США, которое определит, достаточно ли доказательств для назначения военного трибунала.

Критика Пентагона

В конце августа Шеллер был отстранен от службы после критики действий военного командования в Афганистане. Американец потребовал, чтобы высшее руководство страны признало ответственность за гибель 13 военнослужащих в результате теракта в Кабуле.

После этого он рассказал о других проблемах в армии США, в частности об отсутствии помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве у солдат, что приводит к массовым самоубийствам среди американских военнослужащих. Шеллер прослужил 17 лет в армии США, и ему оставалось всего три года до пенсии.

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сша афганистан пентагон критика
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