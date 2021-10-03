Американцы собрали 2 млн долларов для полковника, раскритиковавшего Пентагон

Вашингтон, 3 октября. Американцы собрали более 2 млн долларов для помощи подполковнику морской пехоты США Стюарту Шеллеру, которого посадили на гауптвахту за критику действий Пентагона при выводе войск из Афганистана. Деньги перечислили уже боле 27 тыс. человек. В основном средства поступают от бывших и действующих военных.

$2M raised for Marine Lt. Col. Stu Scheller after he was thrown in brig for slamming botched Afghan exit https://t.co/QVA3OZQ2uv pic.twitter.com/0RyuDlHJ23 — New York Post (@nypost) October 3, 2021

В настоящее время Шеллер находится в заключении. Дата и время проведения судебного разбирательства пока не определены, сообщило его командование. Ему предъявлены обвинения в неуважении к должностным лицам, умышленном неповиновении вышестоящему офицеру, неподчинении приказу и в поведении, неподобающем военнослужащему. Шеллеру вначале предстоит слушание по статье 32 Военного кодекса США, которое определит, достаточно ли доказательств для назначения военного трибунала.

Критика Пентагона

В конце августа Шеллер был отстранен от службы после критики действий военного командования в Афганистане. Американец потребовал, чтобы высшее руководство страны признало ответственность за гибель 13 военнослужащих в результате теракта в Кабуле.

После этого он рассказал о других проблемах в армии США, в частности об отсутствии помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве у солдат, что приводит к массовым самоубийствам среди американских военнослужащих. Шеллер прослужил 17 лет в армии США, и ему оставалось всего три года до пенсии.