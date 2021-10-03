Пекин, 3 октября. Европа не откажется от энергетической стабильности в угоду Украины. Такое мнение выразили аналитики китайского издания Sina.

Венгрия недавно заключила договор с Россией о поставке газа в обход Украины. Это означает, что Киев лишится доходов за транзит. Ситуация вызвала возмущение в Киеве, пишут «ПолитРоссия».

Аналитики отметили, что Украина буквально сходит с ума из-за инцидента. Сейчас тема российского газа является больной для страны. Авторы напомнили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о планах Киева «вернуть аппетит» Западу к антироссийским санкциям.

«Вероятно, Кулеба не сумел правильно оценить нынешнее положение Киева в Европе. Поэтому его уверенность в том, что Украина сумеет нацелить ЕС на введение новых санкций в отношении России, обернулось унижением для него самого», — отметили аналитики.

Авторы уверены, что европейские страны не станут отказываться от энергетической стабильности ради Украины. В качестве примера они привели ситуацию с Венгрией. Будапешт заключил договор о поставке газа, несмотря на все протесты Киева.

«Очевидно, что в глазах ведущих западных держав Украина является пешкой, которой можно пожертвовать в случае необходимости. И уж тем более ей не позволят диктовать свои правила и ставить условия», — сказано в материале.

Эксперты подчеркнули, что Европа нуждается в сотрудничестве с Россией. Причиной является возникший дефицит природного газа в преддверии зимы.

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