Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев заразился COVID-19

Магнитогорск, 3 октября. Тренер клуба «Металлург» Илья Воробьев заразился коронавирусом перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в Twitter-аккаунте сообщила, что Илья Воробьев сдал положительный тест на COVID-19. Из-за этого наставник пропустил матч со столичным «Динамо». Встреча на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышева», в которой «Металлургом» руководил Марк Френч, завершилась победой гостей со счетом 4:2. Воробьев уже успел сообщить журналистам ТАСС, что чувствует себя перестал чувствовать запахи. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время вернется к работе.

Ранее челябинский «Трактор» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Анвара Гатиятулина.