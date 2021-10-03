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Общество
Вышел трейлер хоррор-сериала о кукле-убийце «Чаки»
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Вышел трейлер хоррор-сериала о кукле-убийце «Чаки»
Общество
Вышел трейлер хоррор-сериала о кукле-убийце «Чаки»
Кадр из сериала «Чаки»

Лос-Анджелес, 3 октября. Американский кабельный канал Syfy выпустил трейлер хоррор-сериала «Чаки». Проект является телевизионной адаптацией истории о кукле-убийце, рассказанной в целой серии фильмов.

Трейлер сериала ужасов появился на YouTube-канале Syfy. Судя по трейлеру, зрителей ждет не ремейк, а продолжение кинофраншизы.

Главным героем нового проекта стал подросток Джейк, которого сыграл Закари Артур. Персонаж переживает из-за издевательств со стороны сверстников и не может справиться с потерей матери.

Однажды в руки Джейка попадает необычная кукла, купленная на дворовой распродаже. Постепенно герой замечает происходящие с игрушкой странности. Например, Чаки начинает разговаривать, несмотря на отсутствие батареек. В итоге кукла-убийца берется за нож, из-за чего жизнь в тихом американском городке превращается в ужас. Премьера сериала «Чаки» состоится 12 октября.

Ранее в Сети появился дебютный тизер хоррор-проекта. В нем показали, как главный герой сериала приобретает жуткую куклу.

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сериал трейлер чаки
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