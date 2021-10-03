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Водитель погиб после опрокидывания машины в кювет в Иркутской области
Происшествия
Водитель погиб после опрокидывания машины в кювет в Иркутской области
35.мвд.рф  /  Пресс-служба ГИБДД по Вологодской области

Иркутск, 3 октября. Водитель перевернувшейся машины погиб в Осинском районе. Он не справился с управлением. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Смертельное ДТП произошло около деревни Борохал в Осинском районе Иркутской области. Водитель за рулем иномарки Toyota Corolla Fielder не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась.

Мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Тем временем смертельная авария произошла на оживленном перекрестке в Челябинске. Иномарка врезалась в столб. От сильного удара водитель автомобиля скончался на месте.

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