Водитель погиб после опрокидывания машины в кювет в Иркутской области

Иркутск, 3 октября. Водитель перевернувшейся машины погиб в Осинском районе. Он не справился с управлением. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Смертельное ДТП произошло около деревни Борохал в Осинском районе Иркутской области. Водитель за рулем иномарки Toyota Corolla Fielder не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась.

Мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Тем временем смертельная авария произошла на оживленном перекрестке в Челябинске. Иномарка врезалась в столб. От сильного удара водитель автомобиля скончался на месте.