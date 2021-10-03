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Истребитель-невидимка для китайских авианосцев будет представлен до конца 2021 года
Армия
Истребитель-невидимка для китайских авианосцев будет представлен до конца 2021 года
wikipedia.org  /  Danny Yu / CC BY-SA 4.0

Пекин, 3 октября. Презентация китайского палубного стелс-истребителя состоится до конца 2021 года. Ожидалось, что самолет будет представлен на авиасалоне в Чжухае, однако этого не произошло.

Разработкой истребителя занимается китайская государственная корпорация Aviation Industry Corporation of China. Самолет создается на основе известного китайского многоцелевого истребителя пятого поколения J-31. Данный самолет разрабатывается уже более десяти лет. Первый полет J-31 состоялся в октябре 2012 года.

При этом западные эксперты считают, что в конструкции J-31 заимствованы технические решения, которые ранее были реализованы при создании американских истребителей F-22 и F-35. Кроме того, первый полет китайского истребителя пятого поколения состоялся благодаря российским двигателям РД-93, которыми он оснащался на первых этапах.

Ранее на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае представили радиоуправляемую мишень в виде американского танка M1 Abrams. Машина оснащена дизельным двигателем и способна разгоняться до 86 километров в час. Мишенью можно управлять изнутри или с помощью специального радиооборудования на дистанции до пяти тысяч метров.

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китай истребитель J-31
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