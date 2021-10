Истребитель-невидимка для китайских авианосцев будет представлен до конца 2021 года

Пекин, 3 октября. Презентация китайского палубного стелс-истребителя состоится до конца 2021 года. Ожидалось, что самолет будет представлен на авиасалоне в Чжухае, однако этого не произошло.

Разработкой истребителя занимается китайская государственная корпорация Aviation Industry Corporation of China. Самолет создается на основе известного китайского многоцелевого истребителя пятого поколения J-31. Данный самолет разрабатывается уже более десяти лет. Первый полет J-31 состоялся в октябре 2012 года.

A model of a stealth fighter jet is seen in the official media of China Shenyang Aircraft Corporation (SAC). The Aviation Industry Corporation of China's (AVIC) just announced that China's new carrier-borne stealth fighter will be unveiled this year. #Zhuhai2021 pic.twitter.com/JoywnFfqZd