Истребитель-невидимка для китайских авианосцев будет представлен до конца 2021 года

Пекин, 3 октября. Презентация китайского палубного стелс-истребителя состоится до конца 2021 года. Ожидалось, что самолет будет представлен на авиасалоне в Чжухае, однако этого не произошло.

Разработкой истребителя занимается китайская государственная корпорация Aviation Industry Corporation of China. Самолет создается на основе известного китайского многоцелевого истребителя пятого поколения J-31. Данный самолет разрабатывается уже более десяти лет. Первый полет J-31 состоялся в октябре 2012 года.

A model of a stealth fighter jet is seen in the official media of China Shenyang Aircraft Corporation (SAC). The Aviation Industry Corporation of China's (AVIC) just announced that China's new carrier-borne stealth fighter will be unveiled this year. #Zhuhai2021 pic.twitter.com/JoywnFfqZd — 彩云香江 (@louischeung_hk) September 30, 2021

При этом западные эксперты считают, что в конструкции J-31 заимствованы технические решения, которые ранее были реализованы при создании американских истребителей F-22 и F-35. Кроме того, первый полет китайского истребителя пятого поколения состоялся благодаря российским двигателям РД-93, которыми он оснащался на первых этапах.

Ранее на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае представили радиоуправляемую мишень в виде американского танка M1 Abrams. Машина оснащена дизельным двигателем и способна разгоняться до 86 километров в час. Мишенью можно управлять изнутри или с помощью специального радиооборудования на дистанции до пяти тысяч метров.