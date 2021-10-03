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Ученые из Морской биологической лаборатории перепрограммировали мозг червя-мутанта
Наука
Ученые из Морской биологической лаборатории перепрограммировали мозг червя-мутанта
pixabay.com  /  SanduStefan

Бостон, 3 октября. Червь Caenorhabditis elegans был генетически перепрограммирован фрагментом нервной системы гидры. Эксперимент провели ученые из Морской биологической лаборатории в Массачусетсе.

Специалисты попытались «исправить» нарушенную цепь в мозге нематод с помощью частей, заимствованных у другого организма, работающего на совершенного ином биохимическом программном обеспечении, говорится в публикации Nature Communications.

Гидры не являются червями. Они более тесно связаны с морскими анемонами с крошечными тельцами и щупальцами, управление которыми осуществляется слабо связанными нейронами. Они образуют простую сетчатую структуру. Ученым удалось перепрограммировать мозг червя мутанта с помощью нейронных цепочек гидры.

Исследователи со всех уголков мира продолжают делать уникальные открытия. Американские ученые обнаружили новый вид нематод, обладающий тремя полами.

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ученые мозг черви
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