Ученые из Морской биологической лаборатории перепрограммировали мозг червя-мутанта

Бостон, 3 октября. Червь Caenorhabditis elegans был генетически перепрограммирован фрагментом нервной системы гидры. Эксперимент провели ученые из Морской биологической лаборатории в Массачусетсе.

Специалисты попытались «исправить» нарушенную цепь в мозге нематод с помощью частей, заимствованных у другого организма, работающего на совершенного ином биохимическом программном обеспечении, говорится в публикации Nature Communications.

Гидры не являются червями. Они более тесно связаны с морскими анемонами с крошечными тельцами и щупальцами, управление которыми осуществляется слабо связанными нейронами. Они образуют простую сетчатую структуру. Ученым удалось перепрограммировать мозг червя мутанта с помощью нейронных цепочек гидры.

Исследователи со всех уголков мира продолжают делать уникальные открытия. Американские ученые обнаружили новый вид нематод, обладающий тремя полами.