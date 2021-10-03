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Центральноафриканские танцоры выступили за полную отмену оружейного эмбарго ООН
Весь мир
Центральноафриканские танцоры выступили за полную отмену оружейного эмбарго ООН
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 3 октября. Эмбарго ООН на поставку вооружений и военной техники для армии ЦАР волнует не только правительство африканской страны, но и рядовых жителей. На этот раз за полную отмену санкций выступил коллектив местных танцоров, сообщает Ndjoni Sango.

Артисты собрались в центре столицы на сидячую забастовку, во время которой скандировали лозунги в защиту суверенитета и целостности республики, а также критиковали руководство международной организации за намеренно веденные ограничения.

По мнению участников митинга, подготовленные российскими инструкторами правительственные силы страны (FACA) демонстрируют отличные результаты в борьбе с радикалами конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Однако даже таких усилий недостаточно. Дело в том, что военные не обладают достаточными возможностями для ведения полноценных боевых действий, способных раз и навсегда справиться с угрозой.

«Ситуация с эмбарго, через которую мы проходим, очень важна для государств западного мира, стремящихся вновь взять нас в подчинение. Поэтому мы, танцоры традиционного стиля, решили вместе с остальными центральноафриканцами поддержать усилия президента Туадера, который недавно посетил Нью-Йорк и выступил с программной речью, критикующей ООН за сохранение эмбарго», — сказал руководитель творческого коллектива Wandara Ti Siriri Йоахим Тиабассе.

Центральноафриканские танцоры выступили за полную отмену оружейного эмбарго ООН
Федеральное агентство новостей  / 

Он также добавил, что танцоры принимают активное участие в национальной и патриотической борьбе, так как народ ЦАР пострадал во время недавнего кризиса.

«Мы призываем членов Совета Безопасности ООН отменить эмбарго, чтобы наши доблестные военные могли защитить не только население республики, но и государственные границы», — заключил он.

Ранее стало известно, что бойцы FACA заняли позиции на северо-западе страны. Усиление готовности связано с поступившей информацией об активизации боевиков в окрестностях провинции Омбелла-Мпоко.

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