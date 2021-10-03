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Авторы «Досье Пандоры» назвали США «крупнейшим налоговым убежищем»
Экономика
Авторы «Досье Пандоры» назвали США «крупнейшим налоговым убежищем»
pixabay.com

Лондон, 3 октября. Соединенные Штаты Америки являются «крупнейшим налоговым убежищем», пишет Guardian со ссылкой на расследование консорциума журналистов под заголовком «Досье Пандоры».

Как уточняет издание, авторы расследования выявили «миллиарды долларов» в штате Южная Дакота. По данным журналистов, они принадлежат обвиняемым в финансовых преступлениях. Подобная информация может поставить в неловкое положение новую администрацию США, которая обещала приложить усилия для обеспечения прозрачности мировой финансовой системы, утверждают авторы расследования.

Международный консорциум журналистов-расследователей ранее назвал «Досье Пандоры» своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Журналисты отметили, что в докладе фигурируют репортажи более 600 авторов из 117 стран и данные из более чем 11,9 млн файлов.

Согласно этим материалам, к офшорному скандалу может быть причастен премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Кроме того, в расследовании фигурирует президент Украины Владимир Зеленский.

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сша досье пандоры южная дакота
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