МИД Ливии объявил о начале вывода сирийских наемников

Триполи, 3 октября. Власти Ливии объявили о начале вывода иностранных боевиков с территории государства, что знаменует собой первые шаги к реализации неустойчивой дорожной карты.

Глава МИД в Правительстве национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш сообщила в ходе совместной пресс-конференции с кувейтским коллегой, что операция прошла без каких-либо затруднений и группы зарубежных наемников «уже покинули Ливию». Проблема вывода иностранных сил является одним из важнейших препятствий на пути осуществления дорожной карты, кульминацией которой, как ожидается, станут выборы в конце текущего года.

Ранее военные источники подтвердили начало сбора лояльных Турции сирийских боевиков в рамках подготовки к избирательной кампании. Они сообщили, что порядка пяти тысяч вооруженных лиц из различных группировок уже выехали за пределы страны.

Перемещение наемников вызывает опасения некоторых североафриканских государств. Так, Министерство иностранных дел Алжира заявило накануне об угрозе безопасности соседних республик в случае неупорядоченного и неконтролируемого вывода вооруженных сил с территории Ливии.