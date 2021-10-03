Премьер Чехии Бабиш мог купить замок на юге Франции через офшорную компанию

Лондон, 3 октября. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвесткомпанию для покупки замка на юге Франции стоимостью 22 млн долларов, пишет Guardian со ссылкой на «досье Пандоры».

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) ранее опубликовал доклад под заголовком «досье Пандоры». В нем идет речь о якобы причастности ряда мировых политиков к офшорным схемам. По словам авторов, в расследовании фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 млн утекших файлов.

Согласно материалам ICIJ, Бабиш в 2009 году перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний для приобретения замка с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. При этом информация об объекте не значилась в декларациях премьера.

Панамское правительство ранее направило письмо ICIJ, предупредив, что доклад может нанести непоправимый ущерб репутации страны. Власти страны также указали, что за последние годы провели ряд реформ, направленных на борьбу с офшорами. Так, с 2016 года в Панаме была приостановлена регистрация более чем 395 юридических лиц.