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Вооруженные силы Индии получили ЗРК малой дальности Akash на базе танка Т-72

  /   Обновлено: 03 октября 2021 20:15
Армия
Вооруженные силы Индии получили ЗРК малой дальности Akash на базе танка Т-72
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Нью-Дели, 3 октября. Индийские предприятия ОПК разработали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности Akash, который монтируется на танковом шасси Т-72М1.

Советский танк Т-72 данной модификации выпускался в Индии по лицензии и стал базой для зенитных ракет. На представленном видео боевая машина несет три снаряда для поражения воздушных целей.

Дальность поражаемых из ЗРК Akash целей не превышает 25 километров. При этом ракеты комплекса оснащены мощной боеголовкой и обеспечивают зону полного поражения радиусом 10 метров от эпицентра взрыва. Скорость полета ракет массой 270 килограммов достигает 1000 метров в секунду, ЗРК Akash может поражать различные виды целей, имеет автономный пункт управления и высокую мобильность.

Ранее стало известно, что на вооружение российской армии будет принят новейший ПЗРК «Метка», устойчивый к воздействию тепловых ловушек.

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