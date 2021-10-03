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Владельца квартиры будут судить за укрывательство приехавшего в Тбилиси Саакашвили

  /   Обновлено: 03 октября 2021 20:13
Происшествия
Владельца квартиры будут судить за укрывательство приехавшего в Тбилиси Саакашвили
Global Look Press  /  Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Тбилиси, 3 октября. Собственник квартиры в Тбилиси 4 октября предстанет перед судом. Правоохранители считают, что он нарушил закон, предоставив жилплощадь Михаилу Саакашвили.

Экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили ранее был заочно осужден за причастность к делу об убийстве банкира и избиению парламентария. Кроме того, ему предъявили обвинение по фактам разгона митинга и растрате государственных средств.

Владелец жилья «прятал» приехавшего в столицу в октябре Саакашвили. За помощь находящемуся в розыске осужденному экс-президенту собственник стал обвиняемым по статье об укрывательстве преступлений.

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