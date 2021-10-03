Владельца квартиры будут судить за укрывательство приехавшего в Тбилиси Саакашвили

Тбилиси, 3 октября. Собственник квартиры в Тбилиси 4 октября предстанет перед судом. Правоохранители считают, что он нарушил закон, предоставив жилплощадь Михаилу Саакашвили.

Экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили ранее был заочно осужден за причастность к делу об убийстве банкира и избиению парламентария. Кроме того, ему предъявили обвинение по фактам разгона митинга и растрате государственных средств.

Владелец жилья «прятал» приехавшего в столицу в октябре Саакашвили. За помощь находящемуся в розыске осужденному экс-президенту собственник стал обвиняемым по статье об укрывательстве преступлений.