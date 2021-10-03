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Новые экологические стандарты ставят под угрозу нефтеперерабатывающую отрасль ЮАР
Весь мир
Новые экологические стандарты ставят под угрозу нефтеперерабатывающую отрасль ЮАР
Федеральное агентство новостей  / 

Претория, 3 октября. Мощности нефтеперерабатывающих заводов Южно-Африканской Республики могут устареть в течение ближайших двух лет, сообщило издание Reuters со ссылкой на профильное ведомство страны.

Проблема возникла из-за новых правительственных стандартов, направленных на сокращение выбросов серы с 2023 года. Так, «Ассоциация представителей промышленности» (SAPIA), отстаивающая интересы крупнейших компаний по добыче черного золота, включая BP (до мая 2001 года называлась British Petroleum — Прим. ФАН), заявила, что вела дискуссии с властями по поводу финансирования модернизации шести НПЗ с их переводом на более чистые виды топлива.

В январе стало известно, что из-за пандемии COVID-19 нефтяные компании вряд ли вложат средства в реконструкцию заводов, так как предварительная оценка стоимости работ составляет около четырех миллиардов долларов США. Соответственно, их руководство настаивает на том, чтобы Претория разрешила переложить расходы на потребителей, либо оказала финансовую поддержку.

Новые экологические стандарты ставят под угрозу нефтеперерабатывающую отрасль ЮАР
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

В августе власти обнародовали спецификации и стандарты, которые предписывают использование бензина и дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Нововведения вступят в силу 1 сентября 2023 года.

«SAPIA придерживается мнения, что в очень короткие сроки, отведенные на модернизацию, невозможно уложиться. По этой причине парк НПЗ устареет в течение двух лет», — говорится в заявлении отраслевого органа.

Ранее южноафриканская коммунальная компания ESCOM сообщила о взрыве четвертого энергоблока на угольной электростанции Медупи (провинция Лимпопо — Прим. ФАН).

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