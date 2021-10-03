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Премьер Грузии: Саакашвили планировал беспорядки в стране с помощью убийства оппозиционеров

  /   Обновлено: 03 октября 2021 20:15
Политика
Премьер Грузии: Саакашвили планировал беспорядки в стране с помощью убийства оппозиционеров
government.gov.ge  /  Официальный сайт правительства Грузии

Тбилиси, 3 октября. Экс-президент Михаил Саакашвили вместе со своей командой планировали убийство оппозиционеров, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера, Саакашвили собирался устроить беспорядки в стране и обвинить власти Грузии в убийстве оппозиционеров.

Как сообщалось ранее, силовые структуры возбудили уголовное дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Грузии. Гарибашвили подчеркивал, что бывший грузинский лидер сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.

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саакашвили грузия власти
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