Премьер Грузии: Саакашвили планировал беспорядки в стране с помощью убийства оппозиционеров

Тбилиси, 3 октября. Экс-президент Михаил Саакашвили вместе со своей командой планировали убийство оппозиционеров, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера, Саакашвили собирался устроить беспорядки в стране и обвинить власти Грузии в убийстве оппозиционеров.

Как сообщалось ранее, силовые структуры возбудили уголовное дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Грузии. Гарибашвили подчеркивал, что бывший грузинский лидер сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.