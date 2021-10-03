Разведчики ЗВО уничтожили «вражеский» дозор с помощью метательных ножей

Москва, 3 октября. Бойцы отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тактические учения в Нижегородской области на полигоне Мулино.

Во время учебной подготовки разведчики уничтожили наблюдательный пункт условного противника без использования огнестрельного оружия, то есть с помощью метательных ножей, сообщили представители пресс-службы ЗВО.

«В ходе учения военнослужащие провели контрольные занятия по скрытому передвижению и занятию более выгодных позиций для бесшумного устранения условного противника. Мишенью для метания ножей стали ростовые манекены, имитирующие наблюдательный дозор условного противника», — сказано в опубликованном релизе.

Всего в ротном тактическом учении на полигоне Мулино участвовали около 200 военнослужащих ЗВО, они действовали при поддержке более чем 40 единиц тяжелой и специальной техники, отмечается в документе. Ранее сообщалось о начале первых российско-алжирских совместных учений мотострелковых подразделений на полигоне Тарский в Северной Осетии.