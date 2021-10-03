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Лента
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Guardian: Зеленский передал 25% своих офшорных акций «близкому другу»
Экономика
Guardian: Зеленский передал 25% своих офшорных акций «близкому другу»
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 3 октября. Президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником, пишет Guardian.

Журналисты со ссылкой на «Досье Пандоры» отмечают, что Зеленский передал акции в ходе избирательной кампании 2019 года. Издание также напомнило, что нынешний президент Украины тогда обещал освободить экономику страны от пагубного влияния коррупции и олигархов.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) ранее опубликовал «Досье Пандоры». Авторы расследования утверждают о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди прочих в «досье» фигурирует Владимир Зеленский.

Власти Панамы серьезно обеспокоены публикацией «Досье Пандоры». Они обратились к ICIJ с письмом, в котором указали, что доклад может нанести непоправимый ущерб репутации страны.

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