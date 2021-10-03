Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 22:02
21:52
Происшествия
Упавший в Лыткарине Robinson прошел все проверки на исправность перед вылетом
21:39
Происшествия
Разбившийся под Москвой вертолет Robinson пять лет назад потерпел крушение в Башкирии
21:37
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарине
21:32
Происшествия
Полиция задержала уроженца Кабардино-Балкарии после стрельбы в Петербурге
21:31
Технологии
South China Morning Post: в Китае отложили запуск космического корабля «Шэньчжоу-13»
21:25
Происшествия
ФАН публикует фото разбившегося в Подмосковье вертолета Robinson
21:25
Происшествия
Рухнувший в Подмосковье вертолет разбился вскоре после поднятия в воздух
21:20
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье вертолет совершал прогулку над МКАД
21:18
Шоу-бизнес
Стас Ярушин плетет интриги против Гайдуляна на шоу «Звезды в Африке»
21:15
Весь мир
Правительственная армия ЦАР передала детям погибших коллег школьные наборы
Все новости

День рождения Армена Джигарханяна: ФАН вспоминает лучшие работы артиста
Шоу-бизнес
День рождения Армена Джигарханяна: ФАН вспоминает лучшие работы артиста
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Легендарному советскому, российскому и армянскому актеру Армену Джигарханяну 3 октября 2021 года исполнилось бы 86 лет. В память о народном артисте СССР, основателе Московского драматического театра вспоминаем лучшие роли несравненного Армена Борисовича.

У харизматичного Джигарханяна есть уникальное достижение: великий актер не только завоевал миллионы зрительских сердец, но и попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер. В фильмографии самого востребованного актера советского и российского кино значится более 300 фильмов. Как говорил коллега Армена Борисовича, актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт:

«Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян».

ФАН вспоминает самые интересные работы выдающегося артиста.

День рождения Армена Джигарханяна: ФАН вспоминает лучшие работы артиста
Кадр из фильма «Здравствуй, это я!»  / 

Здравствуй, это я! (1965)

Работа в чувственной мелодраме режиссера Фрунзе Довлатяна принесла тогда еще молодому Армену Джигарханяну всесоюзную известность и открыла дорогу в большой кинематограф. Армен Борисович прекрасно вжился в образ молодого, но талантливого и амбициозного ученого-физика Артема Манвеляна. Артем — чистой души человек, который трудится во благо свой родины и проживает счастливую жизнь. Но все меняется, когда на фронте у Манвеляна погибает горячо любимая женщина. Несмотря на достаточно юный возраст, Джигарханян сумел отразить на экране сильные эмоции главного героя — отчаявшегося человека, переживающего страшное горе. Смотришь это кино и понимаешь: настоящая любовь — вечна, она никогда не умирает.

День рождения Армена Джигарханяна: ФАН вспоминает лучшие работы артиста
Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»  / 

Новые приключения неуловимых (1968)

Яркий советский приключенческий боевик режиссера Эдмонда Кеосаяна до сих пор остается одним из любимых и почитаемых фильмов отечественного кинематографа. Здесь Армен Джигарханян предстает перед зрителем ярким, колоритным и обаятельным штабс-капитаном Овечкиным. Он белый офицер, который был ярым противником неуловимых. Офицер — не самый положительный персонаж в этом произведении, но и к этому герою Джигарханяна советские и российские любители кино отнеслись благосклонно. В образ Овечкина Джигарханян сумел искусно добавить зловещую черту, например офицер постоянно оттягивал ворот, будто его душил китель: отсылка к тому, что Овечкина душила злоба. Невозможно не отметить и нервный тик, который появлялся в самые эмоциональные и горячие моменты фильма, придавая образу одновременно реалистичности и эпатажа. Не зря эта кинокартина вошла в золотой фонд советского кино.

День рождения Армена Джигарханяна: ФАН вспоминает лучшие работы артиста
кадр из фильма «Собака на сене»  / 

Собака на сене (1977)

Комедия «Собака на сене» объединила в себе прекрасный актерский состав и невероятное музыкальное сопровождение, что поможет согреться в прохладный осенний вечер. Армен Борисович как всегда блестяще справился со своей ролью, на этот раз перевоплотившись в плутоватого друга Теодора — лакея Тристана.

День рождения Армена Джигарханяна: ФАН вспоминает лучшие работы артиста
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»  / 

Место встречи изменить нельзя (1979)

Не могли не упомянуть и советскую классику — культовый мини-сериал Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Армен Борисович гениально сыграл бандита по прозвищу Горбатый. Преступник стал самым отрицательным персонажем в карьере Джигарханяна. Актер настолько перевоплотился в Горбатого, что мог пугать операторов своим беглым взглядом на камеру. Однажды Армена Борисовича спросили, почему он согласился сыграть такого мерзавца. Джигарханян ответил, что мама с детства учила его: «Не бывает негодяев, но есть дети, которых недолюбили». Своего персонажа актер тоже охарактеризовал как «несчастного мужчину с огромной болью в глазах из-за нехватки любви». Армен Борисович не только перевоплощался в своих героев, но и искренне сострадал им, пытался понять мотивы их поступков — такое дано лишь единицам.

День рождения Армена Джигарханяна: ФАН вспоминает лучшие работы артиста
кадр из фильма «Ширли-Мырли»  / 

Ширли-мырли (1995)

Яркая российская комедия режиссера Владимира Меньшова с не менее ярким и стильным Арменом Борисовичем. Герой Джигарханяна — импозантный мафиози Козюльский, наряд которого точь-в-точь совпадает с образом голливудского Джокера, которого сыграл Хоакин Феникс. Вот только кинокартина с Джигарханяном вышла на 20 с лишним лет раньше. Видимо, им и вдохновлялись создатели «Джокера», взявшего «Оскар». Для Армена Борисовича работа в «Ширли-мырли» была не из главных, но все же одной из самых запоминающихся.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / День рождения Армена Джигарханяна: ФАН вспоминает лучшие работы артиста
кино меньшов говорухин гафт армен джигарханян книга рекордов гиннесса место встречи изменить нельзя советский кинематограф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru