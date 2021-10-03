День рождения Армена Джигарханяна: ФАН вспоминает лучшие работы артиста

Легендарному советскому, российскому и армянскому актеру Армену Джигарханяну 3 октября 2021 года исполнилось бы 86 лет. В память о народном артисте СССР, основателе Московского драматического театра вспоминаем лучшие роли несравненного Армена Борисовича.

У харизматичного Джигарханяна есть уникальное достижение: великий актер не только завоевал миллионы зрительских сердец, но и попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер. В фильмографии самого востребованного актера советского и российского кино значится более 300 фильмов. Как говорил коллега Армена Борисовича, актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт:

«Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян».

ФАН вспоминает самые интересные работы выдающегося артиста.

Кадр из фильма «Здравствуй, это я!» /

Здравствуй, это я! (1965)

Работа в чувственной мелодраме режиссера Фрунзе Довлатяна принесла тогда еще молодому Армену Джигарханяну всесоюзную известность и открыла дорогу в большой кинематограф. Армен Борисович прекрасно вжился в образ молодого, но талантливого и амбициозного ученого-физика Артема Манвеляна. Артем — чистой души человек, который трудится во благо свой родины и проживает счастливую жизнь. Но все меняется, когда на фронте у Манвеляна погибает горячо любимая женщина. Несмотря на достаточно юный возраст, Джигарханян сумел отразить на экране сильные эмоции главного героя — отчаявшегося человека, переживающего страшное горе. Смотришь это кино и понимаешь: настоящая любовь — вечна, она никогда не умирает.

Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых» /

Новые приключения неуловимых (1968)

Яркий советский приключенческий боевик режиссера Эдмонда Кеосаяна до сих пор остается одним из любимых и почитаемых фильмов отечественного кинематографа. Здесь Армен Джигарханян предстает перед зрителем ярким, колоритным и обаятельным штабс-капитаном Овечкиным. Он белый офицер, который был ярым противником неуловимых. Офицер — не самый положительный персонаж в этом произведении, но и к этому герою Джигарханяна советские и российские любители кино отнеслись благосклонно. В образ Овечкина Джигарханян сумел искусно добавить зловещую черту, например офицер постоянно оттягивал ворот, будто его душил китель: отсылка к тому, что Овечкина душила злоба. Невозможно не отметить и нервный тик, который появлялся в самые эмоциональные и горячие моменты фильма, придавая образу одновременно реалистичности и эпатажа. Не зря эта кинокартина вошла в золотой фонд советского кино.

кадр из фильма «Собака на сене» /

Собака на сене (1977)

Комедия «Собака на сене» объединила в себе прекрасный актерский состав и невероятное музыкальное сопровождение, что поможет согреться в прохладный осенний вечер. Армен Борисович как всегда блестяще справился со своей ролью, на этот раз перевоплотившись в плутоватого друга Теодора — лакея Тристана.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» /

Место встречи изменить нельзя (1979)

Не могли не упомянуть и советскую классику — культовый мини-сериал Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Армен Борисович гениально сыграл бандита по прозвищу Горбатый. Преступник стал самым отрицательным персонажем в карьере Джигарханяна. Актер настолько перевоплотился в Горбатого, что мог пугать операторов своим беглым взглядом на камеру. Однажды Армена Борисовича спросили, почему он согласился сыграть такого мерзавца. Джигарханян ответил, что мама с детства учила его: «Не бывает негодяев, но есть дети, которых недолюбили». Своего персонажа актер тоже охарактеризовал как «несчастного мужчину с огромной болью в глазах из-за нехватки любви». Армен Борисович не только перевоплощался в своих героев, но и искренне сострадал им, пытался понять мотивы их поступков — такое дано лишь единицам.

кадр из фильма «Ширли-Мырли» /

Ширли-мырли (1995)

Яркая российская комедия режиссера Владимира Меньшова с не менее ярким и стильным Арменом Борисовичем. Герой Джигарханяна — импозантный мафиози Козюльский, наряд которого точь-в-точь совпадает с образом голливудского Джокера, которого сыграл Хоакин Феникс. Вот только кинокартина с Джигарханяном вышла на 20 с лишним лет раньше. Видимо, им и вдохновлялись создатели «Джокера», взявшего «Оскар». Для Армена Борисовича работа в «Ширли-мырли» была не из главных, но все же одной из самых запоминающихся.