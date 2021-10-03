Журналисты ICIJ опубликовали «Досье Пандоры» о «причастности мировых лидеров к офшорам»

Москва, 3 октября. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры», в котором говорится о якобы причастности некоторых мировых лидеров к офшорам.

Над материалом работали свыше 600 журналистов из более сотни стран. Сами журналисты ICIJ назвали свое расследование «самым масштабным разоблачением».

Ранее сообщалось, что власти Панамы направили письмо Международному консорциуму журналистов-расследователям. Они опасаются, что публикация «расследования об офшорах» может нанести удар по имиджу страны. Власти Панамы попросили принять во внимание, что предыдущее расследование нанесло большой ущерб стране.