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Сериал «Игра в кальмара» может получить второй сезон
Общество
Сериал «Игра в кальмара» может получить второй сезон
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Сеул, 3 октября. Режиссер вышедшего на Netflix сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек ответил на вопрос о втором сезоне проекта. Он не исключил, что шоу получит продолжение.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась на стриминговой платформе 17 сентября. Сериал, созданный в Южной Корее, рассказывает о секретной игре на выживание, участниками которой становятся отчаявшиеся люди. Они готовы поставить свои жизни под угрозу, чтобы получить крупный денежный приз.

Проект уже успел завоевать множество поклонников по всему миру, призвавших выпустить второй сезон. Однако, скорее всего, выхода продолжения придется ждать очень долго. Хван Дон-хек признался, что у него еще нет хорошо написанного сценария нового сезона.

«Даже просто думать об этом очень утомительно», — заявил режиссер в беседе с Variety.

«Игра в кальмара» обогнала сериал «Ведьмак» по просмотрам на Netflix. Южнокорейский проект обошел и другие хиты стриминговой платформы, например, «Люпена», «Бриджертонов» и «Кто убил Сару?».

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