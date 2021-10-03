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Циклон «Шахин»: как Оман переживает столкновение со стихией
Весь мир
Циклон «Шахин»: как Оман переживает столкновение со стихией
ТАСС  /  HAMID ALQASIMI Кредит: EPA

Аравийский полуостров находится под влиянием тропического циклона «Шахин», который пришел туда с индийского побережья. В воскресенье мощный шторм обрушился на Оман, в результате чего пострадала в том числе и столица султаната — власти приостановили сообщение с Маскатом и призвали жителей прибрежных районов срочно эвакуироваться в специальные убежища.

Опасность для султаната

Сотрудники оманского метеорологического агентства прогнозируют, что атмосферный вихрь окажет наибольшее воздействие на северную часть небольшого государства. Глаз бури — область прояснения и относительно спокойной погоды в центре тропического циклона, окруженная плотными кучевыми облаками — прошел недалеко от столицы Омана, утром он находился всего в 80 километрах. Это стало причиной сильнейших осадков и ветра, достигающего 139 километров в час.

Согласно предположениям синоптиков, самым кризисным для столичного региона Омана станет период между 18:00 и 22:00 по местному времени (19:00 и 23:00 по Москве).

Циклон «Шахин»: как Оман переживает столкновение со стихией
ТАСС  / Автор: HAMID ALQASIMI Кредит: EPA

Одна из главных проблем заключается в том, что в пустынном климате Омана преобладает сухая и плотная земля, которая не может впитывать дождь.

Кроме того, Маскат находится в горной местности — осадки падают на каменистую возвышенность и потоком проливаются вниз. Два этих обстоятельства в совокупности создают угрозу сильных наводнений. Городские улицы уже залиты водой, что нанесло существенный ущерб коммерческой и жилой недвижимости.

Для снижения вероятности несчастных случаев Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям распорядился отключить электричество в районах к востоку от столицы. До тех пор, пока шторм не утихнет, дороги Маската работают в чрезвычайном режиме — движение по ним разрешено только транспорту экстренных служб и гуманитарных миссий.

При общей численности населения страны около 5 млн человек, большинство из них проживает в столице и ее окрестностях. При этом пока лишь 2700 человек из самых неблагоприятных частей города смогли найти себе место в аварийных убежищах — их организовывают в школах и торговых центрах, бесплатно обеспечивая людей вещами первой необходимости и едой.

Сотрудники спасательных команд помогают жителям прибрежных районов добраться туда. Они находятся в зоне наибольшего риска, поскольку высота волн может достигать 10 метров. В некоторых случаях для транспортировки людей приходится задействовать вертолеты.

При этом некоторые оманцы, проживающие у пляжей, принципиально отказываются эвакуироваться, не желая оставлять свои дома. Они оправдывают свое решение тем, что планируют укрываться от непогоды на верхних этажах, где вода их не достанет.

По последним данным, сейчас циклон вышел на сушу и перешел в состояние тропического шторма, что сделало его несколько слабее — скорость ветра в его центре достигает 102–116 километров в час.

Последствия циклона

Ненастье уже стало причиной нескольких жертв: в результате оползня, сошедшего на жилой район в промышленной зоне, погибли по меньшей мере двое рабочих из Азии. Также одного ребенка унесло штормовыми волнами в море, после чего он был обнаружен мертвым. Еще как минимум один человек пропал без вести.

«Экстренные службы медицинских учреждений находятся в состоянии повышенной готовности, и персонал принимает многих людей, пострадавших во время шторма. Причины травм бывают разными: это падения, автомобильные аварии, происшествия, произошедшие из-за наводнений», — говорится в сообщении Oman TV.

Уже к утру воскресенья стало ясно, что одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал Матрах — популярный туристический город на побережье. Его дороги были размыты и полностью скрылись под водой, а магазины и жилые дома затопило.

Циклон «Шахин»: как Оман переживает столкновение со стихией
ТАСС  / Автор: HAMID ALQASIMI Кредит: EPA

Также ночью в Сухаре был уничтожен лагерь, где проживали иностранные рабочие, что привело к полной потере их имущества.

Из-за неблагоприятных погодных условий в воскресенье и понедельник в стране объявлены выходные, однако даже по их завершении оманцам советуют выходить на улицы с осторожностью.

Несмотря на то, что буйство стихии пошло на спад, она все еще опасна. Властям придется потратить достаточно времени и ресурсов для того, чтобы восстановить страну и помочь гражданам. На достоверную оценку ущерба, подсчет пострадавших и погибших властям потребуется некоторое время.

Данная стихия вызвала проблемы не только в Омане. На фоне происходящего в султанате власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили жителей северо-восточной и южной частей страны о необходимости быть готовыми к шторму. Абу-Даби готовится к тому, что стихия будет буйствовать в ОАЭ с 3 по 5 октября.

Также к трудностям готовится и Саудовская Аравия. Впрочем, королевство не ждет прямого воздействия циклона, так что ему стоит опасаться только выпадения обильных осадков. Хоть в самых тяжелых условиях оказался Оман, так или иначе погодное явление коснется всех прибрежных стран Аравийского полуострова.

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