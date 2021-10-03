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Астрономы из Невадского университета нашли в созвездии Ориона планету с тремя солнцами
Наука
Астрономы из Невадского университета нашли в созвездии Ориона планету с тремя солнцами
nasa.gov  /  NASA

Вашингтон, 3 октября. Первую в истории наблюдений экзопланету, вращающуюся вокруг трех солнц, обнаружили в созвездии Ориона.

Она находится в системе GW Orionis. Планета расположена на расстоянии примерно 1300 световых лет от Земли. Это очень молодая тройная звездная система, подчеркнули специалисты из Невадского университета в Лас-Вегасе. Используя возможности телескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ученые проанализировали три пылевых кольца вокруг трех звезд. В одном из дисков выявлен разрыв.

Ученые намерены продолжить наблюдения за находкой, говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Другая особенность планеты заключается в том, что ее системный диск разделен на две части. Внешняя наклонена на 38 градусов.

Нечто в космосе угрожает существованию Земли, заявили ученые. Оно может скрываться в темной материи — одной из самых сложных загадок, о которой известно очень мало. Считается, что она искажает исходящий от далеких звезд свет.

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космос солнце орион
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