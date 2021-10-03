Профицит бюджета России будет обеспечен высокими котировками нефти и газа

Москва, 3 октября. Российская экономика активно развивается после пандемии. Доходы с продажи черного золота и голубого топлива поддержат бюджет.

Правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на период с 2022 по 2024 годы. Данный документ учитывает актуальную обстановку на отечественном рынке. Эксперты говорят о положительной стороне высоких цен на энергоносители. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что уже сейчас наблюдаются положительные сдвиги, а экономика страны вышла на уровень до пандемии COVID-19. В России фиксируется восстановление бизнес-активности, уменьшение уровня безработицы, а также рост потребительского спроса среди населения.

Согласно данным из пояснительной записки к проекту бюджета, в этом году ВВП страны вырастет на 4,2%, а в последующие годы прибавит 3%. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, на трехлетнем промежутке годовые доходы составят 25 трлн рублей, что превышает ранние прогнозы.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев полагает, что профицит федерального бюджета будет обеспечиваться конъюнктурой нефтегазового рынка, демонстрирующего стремительный рост в последнее время.

«При этом курс рубля достаточно низкий, что дает дополнительный приток выручки от экспортеров», — делится своим мнением главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Кабмин намеревается выделить крупные бюджетные средства на модернизацию системы здравоохранения и медицины, а также финансово поддержать социальную сферу примерно на шесть триллионов рублей (24,7% расходов бюджета). Предполагается, что расходы государства на оборону также будут увеличены.