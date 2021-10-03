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Мужская сборная России по настольному теннису завоевала серебро ЧЕ

  /   Обновлено: 03 октября 2021 20:01
Спорт
Мужская сборная России по настольному теннису завоевала серебро ЧЕ
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Клуж-Напока, 3 октября. Россияне стали серебряными призерами завершившегося чемпионата Европы по настольному теннису.

Финал командного чемпионата Европы по настольному теннису в Румынии завершился победой сборной Германии над Россией. Команду РФ представляли Максим Гребнев, Лев Кацман и Владимир Сидоренко. Сборная России уступила со счетом 1:3.

Национальная команда впервые в истории завоевала серебро континентального первенства по настольному теннису. До этого лучшим результатом сборной России на чемпионате Европы было третье место. Теннисисты из РФ стали бронзовыми призерами континентального первенства в 2013 году.

Ранее сборная России обыграла Швецию в полуфинале командного чемпионата Европы по настольному теннису. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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россия германия финал чемпионат европы настольный теннис
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