Мужская сборная России по настольному теннису завоевала серебро ЧЕ

Клуж-Напока, 3 октября. Россияне стали серебряными призерами завершившегося чемпионата Европы по настольному теннису.

Финал командного чемпионата Европы по настольному теннису в Румынии завершился победой сборной Германии над Россией. Команду РФ представляли Максим Гребнев, Лев Кацман и Владимир Сидоренко. Сборная России уступила со счетом 1:3.

Национальная команда впервые в истории завоевала серебро континентального первенства по настольному теннису. До этого лучшим результатом сборной России на чемпионате Европы было третье место. Теннисисты из РФ стали бронзовыми призерами континентального первенства в 2013 году.

Ранее сборная России обыграла Швецию в полуфинале командного чемпионата Европы по настольному теннису. Встреча завершилась со счетом 3:0.