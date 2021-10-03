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Премьер Грузии обозначил условие возвращения Саакашвили на Украину

  /   Обновлено: 03 октября 2021 19:54
Политика
Премьер Грузии обозначил условие возвращения Саакашвили на Украину
ru.wikipedia.org  /  MIKHEIL

Тбилиси, 3 октября. Возвращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину возможно только после того, как он проведет в тюрьме весь положенный срок.

Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, политик сможет вернуться на Украину по истечении тюремного срока. Также глава грузинского правительства отметил, что Саакашвили настоятельно просит о его депортации в Киев.

Ранее представитель основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе рассказала о дружеских отношениях политика с президентом Украины Владимром Зеленским. Из связывала крепкая дружба, сказала сторонница экс-главы Грузии.

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украина саакашвили грузия
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