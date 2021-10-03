Forbes: железнодорожная система ВС США «ржавеет и разваливается»

Вашингтон, 3 октября. Железнодорожная система ВС США, несмотря на огромную стратегическую важность, пребывает в весьма плачевном состоянии, заявили американские аналитики.

Оперативное перемещение сухопутных войск напрямую зависит от состояния железных дорог, отметили авторы издания из Соединенных Штатов Forbes. Тем не менее железнодорожная система американской армии медленно «ржавеет и разваливается», подчеркнули они. По словам аналитиков, ВС США испытывают острый дефицит железнодорожных бригад, силами которых поддерживаются в надлежащем состоянии пути, вагоны и другие инфраструктурные объекты.

Американское военное руководство осуществило сокращение 70% железнодорожного персонала в 2015 году, напомнили авторы публикации. По их словам, такое решение было принято Пентагоном в пользу коммерческих перевозчиков. Члены Счетной палаты США в своем докладе указали, что командование ВС страны затрудняется ответить, сколько именно железнодорожных бригад потребуется для транспортировки вооруженных сил в случае мобилизации.

Войскам Соединенных Штатов для переброски сил необходимо огромное количество железнодорожных составов, констатировали аналитики. По их словам, в настоящий момент железные дороги кажутся архаичными, однако когда-то они стали революционным инструментом для ведения войн. Журналисты уточнили, что на заре появления такого вида транспорта он оказался намного надежнее гужевого.

«В 21-м веке в Америке, пересеченной автомагистралями и население которой поклоняется автомобилям, привлекательность железных дорог ослабла. Но когда дело доходит до перемещения танков через страну размером с континент, такую как США, железные дороги по-прежнему являются лучшим вариантом», — резюмировали в Forbes.

Ранее журналисты из США назвали американскую самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin «оружием победы» над Россией. Тем не менее, как признали аналитики, САУ весьма уязвима для российских комплексов радиоэлектронной борьбы, которые могут буквально парализовать работу самоходок.