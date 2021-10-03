Служитель монастыря рассказал о тайном крещении дочери Любови Успенской

Москва, 3 октября. Отец Владимир сообщил, что художница Татьяна Плаксина втайне от знаменитой матери Любови Успенской приняла крещение и стала христианкой.

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина последний раз выходила на связь с поклонниками в Instagram в конце лета. Пользователи Сети начали беспокоиться, куда пропала художница. Оказалось, она нашла покой в православном монастыре, который находится рядом с домом ее матери. Отец Владимир рассказал, что его духовная дочь уже приняла крещение.

«Мать еще даже не знает, что она крестилась. Она мне говорит: «Если узнает, убьет меня»», — заявил служитель монастыря в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Прихожане подтвердили, что часто видят в храме Татьяну Плаксину. По их словам, начинающая певица часто молится, просит прощения, а во время литургии стоит на коленях. Любовь Успенская отреагировала на новость о крещении дочери и заявила, что она находится не в монастыре.

«Таня дома, активно занимается. Я сейчас попрошу, чтобы она сыграла и выставила какую-то композицию в Instagram. Концертов пока не планируется», — подчеркнула Успенская по телефону, дав понять, что Плаксина пока не готова к выступлениям.

В августе Плаксина встревожила подписчиков просьбой о помощи. Художница в Stories сообщила, что ее заперли дома и отняли мобильный телефон.