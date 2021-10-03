Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 20:36
20:34
Экономика
Авторы «Досье Пандоры» назвали США «крупнейшим налоговым убежищем»
20:33
Происшествия
Волонтеры нашли труп пропавшего более двух недель назад жителя Саратовской области
20:32
Происшествия
Вертолет с тремя людьми разбился в Подмосковье
20:31
Общество
Синоптик Позднякова предупредила москвичей о заморозках после 20 октября
20:31
Общество
Психолог Наумова рассказала, какие подростки больше всего подвержены жестокости
20:31
Спорт
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев заразился COVID-19
20:30
Общество
Merk: первые в мире таблетки от коронавируса прошли испытания
20:28
Весь мир
Центральноафриканские танцоры выступили за полную отмену оружейного эмбарго ООН
20:27
Общество
Вышел трейлер хоррор-сериала о кукле-убийце «Чаки»
20:25
Происшествия
Водитель погиб после опрокидывания машины в кювет в Иркутской области
Все новости

Служитель монастыря рассказал о тайном крещении дочери Любови Успенской

  /   Обновлено: 03 октября 2021 19:41
Шоу-бизнес
Служитель монастыря рассказал о тайном крещении дочери Любови Успенской
instagram.com  /  @tatiana_plaksin_

Москва, 3 октября. Отец Владимир сообщил, что художница Татьяна Плаксина втайне от знаменитой матери Любови Успенской приняла крещение и стала христианкой.

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина последний раз выходила на связь с поклонниками в Instagram в конце лета. Пользователи Сети начали беспокоиться, куда пропала художница. Оказалось, она нашла покой в православном монастыре, который находится рядом с домом ее матери. Отец Владимир рассказал, что его духовная дочь уже приняла крещение.

«Мать еще даже не знает, что она крестилась. Она мне говорит: «Если узнает, убьет меня»», — заявил служитель монастыря в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Прихожане подтвердили, что часто видят в храме Татьяну Плаксину. По их словам, начинающая певица часто молится, просит прощения, а во время литургии стоит на коленях. Любовь Успенская отреагировала на новость о крещении дочери и заявила, что она находится не в монастыре.

«Таня дома, активно занимается. Я сейчас попрошу, чтобы она сыграла и выставила какую-то композицию в Instagram. Концертов пока не планируется», — подчеркнула Успенская по телефону, дав понять, что Плаксина пока не готова к выступлениям.

В августе Плаксина встревожила подписчиков просьбой о помощи. Художница в Stories сообщила, что ее заперли дома и отняли мобильный телефон.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Служитель монастыря рассказал о тайном крещении дочери Любови Успенской
крещение успенская плаксина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru