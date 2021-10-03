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Российские еврооблигации подешевели на ожиданиях ужесточения политики ФРС США
Экономика
Российские еврооблигации подешевели на ожиданиях ужесточения политики ФРС США
pexels.com

Москва, 3 октября. Стоимость российских еврооблигаций заметно снизилась за неделю на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Тенденция к ценовому снижению в секторе евробондов наблюдается с начала недели на фоне повышения базовых процентных ставок после состоявшегося заседания ФРС. Наибольшие потери понесли «длинные» выпуски. Еще одним фактором падения цены стала ситуация на европейском энергетическом рынке, которая может стать причиной замедления темпов роста мировой экономики.

Опасения инвесторов по поводу скорого начала сворачивания стимулирующих программ в США также привели к снижению стоимости российских еврооблигаций. Это связано с общей тенденцией сокращения спроса на рисковые активы.

В результате за неделю евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 0,39%. При этом их доходность выросла на 8 базисных пунктов, до 1,9% годовых. Облигации с погашением в 2023 году потеряли 0,18%. В то же время стоимость российских евробондов с погашением в 2030 году, наоборот, выросла — на 1,7%.

Власти США находятся в ожидании шатдауна — приостановке работы ряда федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Федеральное агентство новостей ранее рассказало, во что это может вылиться для США и мировой экономики.

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