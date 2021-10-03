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Профессора из Калифорнии затравили за отказ ставить «политкорректные» оценки
Весь мир
Профессора из Калифорнии затравили за отказ ставить «политкорректные» оценки
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Калифорния, 3 октября. Профессор Калифорнийского университета Гордон Кляйн подал в суд на руководство вуза из-за того, что его отстранили от работы на почве расизма. Он отказался быть более снисходительным при оценке чернокожих студентов.

По словам преподавателя, 2 июня 2020 года через несколько дней после резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе один из студентов попросил оценивать его чернокожих сокурсников более «снисходительно», что профессор назвал «оскорбительным» и отказался. Ответ Кляйна показался ученикам расистским, и они стали собирать петицию с требованием об отставке преподавателя, которую за два дня подписали более 20 тыс. человек.

«На меня напали за то, что я белый и «прискорбный расист». 5 июня, через три дня после того, как я получил первое электронное письмо, меня отстранили от работы на фоне растущей онлайн-кампании, направленной против меня», — пишет профессор.

Через три недели его восстановили в должности, но все это время он получал угрозы на свою электронную почту и телефон. Несмотря на то что инцидент был урегулирован, Кляйн решил подать в суд.

«Я только что подал в суд на систему Калифорнийского университета. Никто не должен дрожать в страхе перед властью своего работодателя. Ни одно общество не должно терпеть, чтобы автократы, спонсируемые правительством, нарушали конституционные правила», — написал он в своем обращении.

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