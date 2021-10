Профессора из Калифорнии затравили за отказ ставить «политкорректные» оценки

Калифорния, 3 октября. Профессор Калифорнийского университета Гордон Кляйн подал в суд на руководство вуза из-за того, что его отстранили от работы на почве расизма. Он отказался быть более снисходительным при оценке чернокожих студентов.

Professor sues UCLA after refusing to grade Black students more leniently than peershttps://t.co/lnlnc3shw9