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SOFREP: итоги войны между Россией и НАТО в Прибалтике будут неутешительными для Запада
Армия
SOFREP: итоги войны между Россией и НАТО в Прибалтике будут неутешительными для Запада
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Вашингтон, 3 октября. Российские войска постоянно одерживают победу в виртуальных боях с силами НАТО в Прибалтике, заявили американские журналисты.

Моделированием различных вооруженных конфликтов занимаются специалисты аналитической команды Modern Wargame, пишут авторы ресурса из США SOFREP. По словам журналистов, они не раз воссоздавали виртуальные сражения сил Североатлантического альянса и армии России в Балтийском регионе, однако итоги таких «боев» всегда получались неутешительными для Запада.

После того как войска стран НАТО потерпели «поражение», аналитики очень сильно удивились, запустив новую симуляцию. Специалисты перезапускали виртуальную войну несколько раз, однако Запад вновь и вновь оказывался проигравшей стороной. Все смоделированные сценарии заканчивались тем, что бойцы ВС РФ доходили до латвийской и эстонской столиц всего за 60 часов.

Причин подобного сценария развития событий оказалось несколько, отметили журналисты. По их словам, российская армия стремительно преодолевала 200 километров до любой из столиц государств Прибалтики, тогда как для спешивших на помощь основных сил Альянса путь составлял от 300 до 600 километров. Дорога от Польши до стран Балтийского региона оказалась невероятно опасной для войск НАТО, так как территории, через которые возможно осуществить переход, простреливаются размещенной в Белоруссии и Калининградской области дальнобойной артиллерией. Кроме того, войска Латвии и Эстонии оказались малоэффективны в противостоянии с виртуальными ВС РФ, как и развернутые в регионе бронетанковые части армии ФРГ, которые толком не смогли ничего сделать.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, зачем Польша постоянно заявляет о «российской угрозе» и «опасности» оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» ВС РФ для государства. По его мнению, подобными высказываниями Варшава пытается оправдать проводимую ей антироссийскую политику.

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