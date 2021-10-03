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Критик Соседов ответил на обвинения в попытках пропиариться на Пугачевой

  /   Обновлено: 03 октября 2021 19:38
Шоу-бизнес
Критик Соседов ответил на обвинения в попытках пропиариться на Пугачевой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov /Komsomolskaya Pravda

Москва, 3 октября. Музыкальный критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов прокомментировал заявления, что он якобы пытается привлечь к себе внимание с помощью именитой певицы Аллы Пугачевой.

Соседов неоднократно высказывался о Примадонне и ее популярности в былые годы. Из-за этого многие подозревали критика в попытках пропиариться на известной артистке, но ведущий отвергает подобные обвинения.

«Я хайпую? Я ненавижу это слово, не знаю, что оно означает», — заявил журналист в эфире программы «Центральное телевидение» на канале НТВ.

По словам Соседова, он давно не хочет говорить о Пугачевой, однако его не перестают спрашивать о певице, из-за чего критик вынужден снова и снова касаться этой темы. Телеведущий старается отговариваться, поскольку необходимость обсуждать Примадонну не вызывает у него восторга.

«Меня уже давно не интересуют ни ее творчество, ни ее судьба, потому что творчества там уже нет», — подчеркнул Соседов.

Музыкальный критик затрагивает и другие темы, касающиеся шоу-бизнеса. Например, он рассказывал о представителях ЛГБТ-сообщества на российской эстраде. По словам журналиста, среди деятелей искусства очень много лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Телеведущий также отметил, что многие артисты сами заставляют поклонников сомневаться в своей гетеросексуальности.

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пугачева соседов примадонна
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