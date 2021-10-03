NI: оперативная группа ВМС США начинает охоту на российские подлодки в Атлантике

Вашингтон, 3 октября. Оперативная группа ВМС США Greyhound начинает охоту на российские субмарины в Атлантическом океане. Об этом сообщают аналитики американского издания The National Interest.

Эксперты напомнили, что 28 сентября в составе Военно-морских сил США была сформирована новая оперативная группа Greyhound, которая будет отслеживать подводную активность российских субмарин в Атлантике. По их словам, возможности российского подводного флота постоянно растут и теперь ВМФ РФ «представляет серьезную угрозу» для восточного побережья США, а также для Европы. При этом наибольшее беспокойство вызывает способность российских подлодок осуществлять разведывательную деятельность и устраивать диверсии на трансконтинентальной подводной инфраструктуре, которая обеспечивает связь между США и Евросоюзом, пишет Discover24.

«Обрыв этих линий коммуникации создает серьезную угрозу безопасности Штатов и Европы», — говорится в публикации.

По словам экспертов, оперативная группа Greyhound намерена удерживать стратегическое преимущество США над Россией в западной Атлантике. В состав группы входят ракетные эсминцы USS Thomas Hudner и USS Donald Cook. Через несколько месяцев к ним должен присоединиться эсминец USS The Sullivans.