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Дончанин пойдет под суд за покушение на убийство бывшей супруги
Происшествия
Дончанин пойдет под суд за покушение на убийство бывшей супруги
pixabay.com  / 

Ростов-на-дону, 3 октября. Жителя Мясниковского района Ростовской области обвиняют в покушении на убийство бывшей жены и оскорблении представителей власти.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, в августе текущего года обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать свою бывшую жену и держать за шею, пока она не потеряла сознание. 

Женщина осталась жива благодаря тому, что на место прибыла полиция, которая и остановила мужа. Мужчина оказался недоволен появлением сотрудников и начал их оскорблять.

В настоящее время суд заключил обвиняемого под стражу. Следствие располагает достаточной доказательной базой и передает дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН рассказывал, как житель Каменска-Шахтинского Ростовской области, выясняя отношения со своей 56-летней женой, схватил нож и ударил ее в шею. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. После совершенного преступления мужчина обратился в полицию и покаялся в содеянном.

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