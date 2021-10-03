Аналитики Daily Express назвали российские «чудовищные» ракеты угрозой для кораблей НАТО

Лондон, 3 октября. Российская противокорабельная ракета П-1000 «Вулкан» является серьезной угрозой для морской техники НАТО, считают журналисты из Великобритании.

Министерство обороны России разместило в Сети видео, на кадрах которого можно увидеть учения ВМФ РФ в акватории Тихого океана. Ролик привлек внимание журналистов издания из Великобритании Daily Express, посвятивших этому событию статью, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По словам аналитиков, при помощи подобных мероприятий Россия «предупреждает мир о третьей мировой войне».

Подводная лодка «Омск» произвела пуск противокорабельной ракеты «Гранит», что весьма впечатлило журналистов. Однако самым завораживающим зрелищем они назвали выстрел «ужасающей ракетой» П-1000 «Вулкан» с борта флагманского фрегата Тихоокеанского флота РФ «Варяг». Они подчеркнули, что подобный боеприпас способен пускать на дно вражеские корабли на удалении более 400 километров.

Запуск «Вулкана» сильно напугал авторов публикации. Они заявили, что мощные российские крылатые ракеты являются серьезной угрозой для морской техники Запада. Аналитики обратили внимание, что запущенный боеприпас успешно поразил тренировочную мишень. Журналисты добавили, что П-1000 представляет собой дальнейшее развитие советских разработок.

«Известные, как "убийцы авианосцев", противокорабельные ракеты "Вулкан" и "Гранит" представляют серьезную проблему для НАТО», — уверены в Daily Express.

Ранее американские военные эксперты назвали характеристики другой мощной российской ракеты — гиперзвукового «Циркона», неприятным «сюрпризом» для стран из состава Североатлантического альянса. Они подчеркнули, что подобное оружие является невероятно опасным для кораблей сил НАТО.