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Транзит российского газа в Венгрию через Украину полностью прекратился

  /   Обновлено: 03 октября 2021 19:28
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Экономика
Транзит российского газа в Венгрию через Украину полностью прекратился
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Будапешт, 3 октября. Поставки российского газа в Венгрию транзитом через территорию Украины полностью прекратились. Об этом свидетельствуют данные оператора венгерской газотранспортной системы.

Венгрия в конце сентября заключила новые долгосрочные контракты на поставки газа с российским «Газпромом». Срок соглашений составляет 15 лет. Согласно документам транспортировка топлива будет осуществляться в обход Украины. Киев вскоре после этого выразил недовольство, однако власти Венгрии призвали украинские власти не вмешиваться во внутренние дела республики.

Поставки газа по новому контракту начались 1 октября. Однако украинский транзит полностью не прекратился. Как сообщал «Оператор ГТС Украины», в первый день объем поставок сократился вчетверо, а 2 октября — еще в два раза.

Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее сообщила, что София может подписать новый газовый контракт с «Газпромом» вслед за Будапештом. Однако, по ее словам, болгарское правительство пока не рассматривает такой вариант.

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