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Китай отправил к Тайваню 77 боевых самолетов за два дня
Весь мир
Китай отправил к Тайваню 77 боевых самолетов за два дня
Федеральное агентство новостей  /  Huang Jingwen/XinHua

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает об отправке в зону ПВО Тайваня свыше 70 самолетов ВВС НОАК за два дня, первых испытаниях гиперзвуковой ракеты КНДР, заявке Великобритании на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство, новом главе правящей Либерально-демократической партии и будущем премьер-министре Японии Фумио Кисиде, а также террористических атаках в Таиланде и на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Вслед за КНР и Тайванем 28 сентября Великобритания подала официальную заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство (ВПТТП), которое сейчас объединяет 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

С экономической точки зрения присоединение к региональному торговому блоку, в котором сейчас доминирует Япония, принесет британцам лишь незначительные выгоды. Однако это позволит Лондону увеличить свое присутствие в АТР, что соответствует планам по реализации концепции «Глобальной Британии».

«Это большая веха на нашем пути к вступлению в ВПТТП, которое позволит нам укрепить связи как со старыми друзьями, так и с некоторыми из самых быстрорастущих экономик мира», — говорится в заявлении министра международной торговли Анны-Марии Тревельян.

КНДР

Власти Северной Кореи официально подтвердили, что 28 сентября провели первый успешный пуск новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» на одном из полигонов в провинции Чагандо. В ответ госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия КНДР усиливают нестабильность на Корейском полуострове.

«Мы обеспокоены этими повторяющимися нарушениями резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Двумя неделями ранее Северная Корея также впервые испытала крылатые ракеты большой дальности и баллистические ракеты железнодорожного базирования.

Ким Чен Ын вновь раскритиковал Соединенные Штаты за их «враждебную политику» в отношении КНДР. Вместе с тем он пообещал в октябре полностью восстановить линию связи с Южной Кореей. Пхеньян приостановил регулярные контакты с соседями после того, как в августе Вашингтон и Сеул провели совместные военные учения.

Таиланд

В южной провинции Наратхиват, где действуют сепаратистские группировки, произошла серия нападений на сотрудников сил безопасности и мирных жителей.

Военные и полицейские утром 28 сентября попытались задержать группу из пяти или шести боевиков в районе Бачо. Однако экстремисты оказали сопротивление, вступив в перестрелку с силами безопасности. В итоге был убит один солдат и сепаратист.

В тот же день на дороге около деревни Баннамвон сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате атаки повреждения получил один из двух проезжавших по трассе полицейских пикапов, который отбросило на 40 метров. Шесть полицейских получили ранения и были срочно доставлены в больницу. Двое из них, подполковник и сержант, позже скончались.

По словам правоохранителей, бомба была сделана из газового баллона и установлена в канализационной трубе под дорогой.

Спустя два дня, 30 сентября, в районе Сунгай-Пади террористы обстреляли один из контрольно-пропускных пунктов, а затем бросили в него СВУ. Доброволец и трое гражданских лиц, включая годовалую девочку, получили ранения. Полиция возложила вину за нападение на сепаратистов.

Активизация боевиков на юге Таиланда, где проживают преимущественно мусульмане-малайцы, может быть связана с недавним заявлением крупнейшей радикальной исламистской организации «Национальный революционный фронт» (BRN). В начале сентября на странице в Facebook был опубликован призыв ко всем экстремистам «возобновить операции по самообороне», поскольку «силы безопасности Сиама организовали рейды и провели зачистки, несмотря на пандемию».

В апреле 2020 года BRN объявила об одностороннем прекращении огня, чтобы позволить тайским медицинским работникам бороться с пандемией коронавируса COVID-19. Однако нападения фактически не прекращались, хотя их интенсивность заметно упала.

Тайвань

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 1 октября, в 72-ю годовщину образования КНР, отправило в зону опознавания ПВО Тайваня рекордные 38 военных самолетов двумя волнами. В демонстрации силы были задействованы истребители J-16 и Су-30, противолодочный Y-8 ASW, бомбардировщики H-6, а также ДРЛО KJ-500.

На следующий день ситуация повторилась, а общее количество самолетов увеличилось до 39 единиц за сутки. В свою очередь Тайбэй несколько раз поднимал по тревоге боевую авиацию и развернул ракетные системы для наблюдения за активностью ВВС НОАК.

По данным тайваньского Минобороны, в этом году в зону противовоздушной обороны острова, которую Пекин не признает, вторглось в общей сложности более 500 китайских военных самолетов. Таким образом КНР продолжает усиливать давление на Тайвань в ответ на растущие контакты Тайбэя с Вашингтоном, некоторыми европейскими странами и, особенно, Японией.

Филиппины

В южной провинции Магинданао были убиты 16 экстремистов и один военнослужащий в ходе тяжелых боев между правительственными войсками и террористической группировкой «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо», аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Около 30 боевиков 25 сентября напали на военный патруль в муниципалитете Шариф Сайдона Мустафа. Столкновения продолжались до полудня следующего дня, а правительственным войскам пришлось задействовать артиллерию и запросить поддержку с воздуха.

Все убитые террористы принадлежат к фракции Имама Минимбанга, известного как Каги Кариалан. Военные и полицейские силы приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за возможных ответных атак со стороны группировки.

Япония

Новым главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 29 сентября избран Фумио Кисида, бывший министр иностранных дел Японии. Уже 4 октября он станет следующим премьер-министром страны.

Благодаря своей умеренности и склонности идти на компромиссы Кисида смог заручиться поддержкой большинства ключевых фигур в ЛДП. В итоге это обеспечило ему победу над Таро Коно, который считался фаворитом гонки.

Будущий премьер поддерживает общий курс правящей партии на пересмотр нынешней конституции и выступает за укрепление оборонного потенциала страны. Однако, как уроженец Хиросимы, более сдержано подходит к предложениям создать в Японии собственный атомный подводный флот и обзавестись ракетами большой дальности.

Во внешней политике будет опираться прежде всего на стратегический союз с американцами, а также развивать сотрудничество в рамках «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad), куда, помимо Японии, входят США, Индия и Австралия. При нем Токио, вероятнее всего, продолжит наращивать контакты с Тайванем, что уже сейчас сильно беспокоит Пекин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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