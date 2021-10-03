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В Мюнхене состоялся индивидуальный чемпионат мира по спортивной валке леса
Общество

Лесорубы из Европы, Австралии, Новой Зеландии, Канады и США выполнили четыре дисциплины за один подход в индивидуальных дуэлях, чтобы определить лучшего дровосека.

Лидером индивидуального чемпионата по тимбесрспорту стал американец Джейсон Ленц, на второе место пьедестала поднялся канадец Марсель Дюпюи, а бронзовую медаль завоевал чех Мартин Комарек.

«Да, это одно из моих величайших достижений в рубке леса. И, конечно, я испытываю невероятное чувство после победы», — делится впечатлениями победитель.

Сезон соревнований по спортивной валке 2020 прошел в сокращенном формате из-за ограничений, связанных с пандемией, а международное первенство и вовсе пришлось отменить. Следующий же чемпионат мира по тимберспорту планируется провести в Швеции в городе Гетеборг.

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