Виталий Милонов предложил отправить Ивлееву в тюрьму после выхода ее драг-шоу

Москва, 3 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву, выпустившую шоу с переодетыми мужчинами.

Ивлеева недавно представила новый проект под названием «Королевские кобры». Главными героями шоу стали представители направления драг-квин. В рамках проекта они будут завоевывать симпатии зрителей своими талантами.

Из-за выхода «Королевских кобр» Милонов назвал блогера «больной», а участников шоу — «извращенцами». По мнению депутата, любой мужчина, перевоплощающийся в женщину, — «больной». Исключением парламентарий считает лишь певицу Верку Сердючку (настоящее имя Андрей Данилко).

«Ивлееву — в тюрьму. Пусть конкурсы на зоне организует», — предложил Милонов в эфире передачи «Место встречи» на канале НТВ.

instagram.com / @_agentgirl_

Первый выпуск драг-шоу телеведущей не понравился и многим ее поклонникам. За первые сутки после публикации видео набрало свыше 9 тысяч дизлайков. Многих зрителей не устроило, что шоу не раскрывает личности участников. По мнению пользователей YouTube, проект можно сравнить по уровню со школьной постановкой.