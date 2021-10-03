Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 20:34
20:34
Экономика
Авторы «Досье Пандоры» назвали США «крупнейшим налоговым убежищем»
20:33
Происшествия
Волонтеры нашли труп пропавшего более двух недель назад жителя Саратовской области
20:32
Происшествия
Вертолет с тремя людьми разбился в Подмосковье
20:31
Общество
Синоптик Позднякова предупредила москвичей о заморозках после 20 октября
20:31
Общество
Психолог Наумова рассказала, какие подростки больше всего подвержены жестокости
20:31
Спорт
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев заразился COVID-19
20:30
Общество
Merk: первые в мире таблетки от коронавируса прошли испытания
20:28
Весь мир
Центральноафриканские танцоры выступили за полную отмену оружейного эмбарго ООН
20:27
Общество
Вышел трейлер хоррор-сериала о кукле-убийце «Чаки»
20:25
Происшествия
Водитель погиб после опрокидывания машины в кювет в Иркутской области
Все новости

Виталий Милонов предложил отправить Ивлееву в тюрьму после выхода ее драг-шоу

  /   Обновлено: 03 октября 2021 19:17
Общество
Виталий Милонов предложил отправить Ивлееву в тюрьму после выхода ее драг-шоу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву, выпустившую шоу с переодетыми мужчинами.

Ивлеева недавно представила новый проект под названием «Королевские кобры». Главными героями шоу стали представители направления драг-квин. В рамках проекта они будут завоевывать симпатии зрителей своими талантами.

Из-за выхода «Королевских кобр» Милонов назвал блогера «больной», а участников шоу — «извращенцами». По мнению депутата, любой мужчина, перевоплощающийся в женщину, — «больной». Исключением парламентарий считает лишь певицу Верку Сердючку (настоящее имя Андрей Данилко).

«Ивлееву — в тюрьму. Пусть конкурсы на зоне организует», — предложил Милонов в эфире передачи «Место встречи» на канале НТВ.

Виталий Милонов предложил отправить Ивлееву в тюрьму после выхода ее драг-шоу
instagram.com  / @_agentgirl_

Первый выпуск драг-шоу телеведущей не понравился и многим ее поклонникам. За первые сутки после публикации видео набрало свыше 9 тысяч дизлайков. Многих зрителей не устроило, что шоу не раскрывает личности участников. По мнению пользователей YouTube, проект можно сравнить по уровню со школьной постановкой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Виталий Милонов предложил отправить Ивлееву в тюрьму после выхода ее драг-шоу
милонов знаменитости ивлеева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru