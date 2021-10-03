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Сторонница Саакашвили Херхеулидзе напомнила о его крепкой дружбе с Зеленским

  /   Обновлено: 03 октября 2021 19:12
Политика
Сторонница Саакашвили Херхеулидзе напомнила о его крепкой дружбе с Зеленским
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Тбилиси, 3 октября. Задержанного экс-главу Грузии Михаила Саакашвили и президента Украины Владимира Зеленского связывала крепкая дружба.

Такое мнение выразила сторонница Саакашвили, представитель основанной им партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе. По ее словам, бывший грузинский лидер был уверен, что состоит с Зеленским в дружеских отношениях.

«Всем известно, что их связывает крепкая дружба», — сказала Херхеулидзе.

Ранее сообщалось, что поездка Саакашвили в Грузию удивила украинского лидера. Зеленский не знал о намерении экс-главы Грузии отправиться на родину. Президент пообещал предпринять усилия для вызволения политика из тюрьмы.

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зеленский саакашвили грузия енд
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