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Синоптик Тишковец анонсировал приход старого бабьего лета в Россию
Общество
Синоптик Тишковец анонсировал приход старого бабьего лета в Россию
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 3 октября. Потепление до +12 градусов ожидается в Центральной России уже на следующей неделе, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Антициклон скандинавского происхождения на предстоящей неделе будет оказывать влияние на погоду в Центральной России. Он принесет с собой солнечную и сухую погоду, отметил синоптик.

«Днем столбик термометров сумеет прогреться до +7...+12 градусов. В ночные часы они будут стремиться к нулевой отметке. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. Ночью и утром вероятен очаговый туман», — написал он у себя в Instagram.

Уже во второй половине месяца температура воздуха начнет стремительно опускаться. В небе увеличится количество облаков и осадков. Ближе к 20 числам месяца вместе с дождем может пойти первый снег, отметил синоптик.

Из-за хорошей погоды петербуржцы и жители Ленобласти массово отправились в пригородные парки. В результате этого, как сообщают очевидцы, в Пушкине и Павловске скопились толпы.

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