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The American Conservative: США не нужна Украина в качестве партнера по НАТО
Политика
The American Conservative: США не нужна Украина в качестве партнера по НАТО
wikipedia.org  /  Swadim / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 3 октября. Администрация президента США Джо Байдена создает напряженность в отношениях с европейскими странами. Это последнее, что должна делать сегодня Америка.

Таким мнением поделились журналисты издания The American Conservative. По мнению авторов материала, настаивание Вашингтона на членстве Украины в НАТО способствует дополнительному обострению взаимодействия Соединенных Штатов с остальными странами Альянса.

Власти Франции и Германии по-прежнему считают украинское государство коррумпированным. Сегодня их позиция сохраняется, процитировали коллег на сайте издания «ПолитРоссия».

«Париж и Берлин до сих пор не поменяли своего мнения относительно разгула коррупции на Украине, а это значит, что им такой партнер по НАТО просто не нужен. На самом деле не нужен он и Америке», — объяснили журналисты.

Основной целью Вашингтона является провокация в адрес Москвы. США хотят оказаться как можно ближе к российским границам. Именно с этим связана их настойчивость относительно членства Киева в НАТО. Однако из-за этого Соединенные Штаты теряют союзников, подытожили в The American Conservative.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что Запад строит на Украине угодную себе политику. Для этого Вашингтон и Брюссель используют праворадикальную организацию «Центурия», пояснил эксперт.

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