Звезда мюзиклов Анастасия Макеева пожаловалась на потерю памяти после нервного срыва

Москва, 3 октября. Знаменитая актриса и певица Анастасия Макеева пережила нервный срыв, который ощутимо сказался на ее самочувствии. У звезды мюзиклов возникли серьезные проблемы с памятью.

Артистка попала в больницу с нервным срывом в начале осени. Макеевой пришлось отправиться на лечение за месяц до премьеры мюзикла «Последнее испытание», в котором она сыграла темную богиню Такхизис.

«Меня лечили такими препаратами, от которых я потеряла память. Надо ли говорить, что для артиста это фатально», — пожаловалась актриса на своей странице в Instagram.

По словам певицы, ситуация осложнилась кровоизлиянием в связках. Артистке пришлось разучивать две арии на капельницах и таблетках за три дня до премьеры.

После выступления Макеева поблагодарила труппу и зрителей, которые простили ей небольшие огрехи и неточности. Как считает знаменитость, ей удалось создать образ темной богини и донести до публики свою энергию.

После премьеры звезда мюзиклов снова поверила в людей. Актриса отметила, что только семья знает об испытаниях, через которые ей пришлось пройти в процессе подготовки к «Последнему испытанию».

Анастасия Макеева замужем за бизнесменом Романом Мальковым, который оставил ради нее семью с четырьмя детьми. Финансовый аналитик Эвелина Ружина считает, что актрису ждут проблемы в этом браке.