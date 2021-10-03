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Иран намерен восстановить работу своего реактора на тяжелой воде
Экономика
Иран намерен восстановить работу своего реактора на тяжелой воде
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive, image #305011 / Alexey Danichev / CC-BY-SA 3.0

Тегеран, 3 октября. Иран озвучил планы по запуску атомного реактора в городе Арак.

Согласно информации Организации по атомной энергии Ирана, ядерный реактор, работающий на тяжелой воде, будет введен в эксплуатацию на территории страны в течение одного года. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующими данными поделился вице-президент исламской республики Мохаммад Эслами.

«В течение одного года будет запущен реактор IR-20 в Араке», — передает слова главы Организации по атомной энергии Fars News Agency.

Тяжеловодный реактор перепроектируется уже давно. Изначально его модернизацией занимались Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика, однако впоследствии США покинули проект, а их место заняло Соединенное Королевство.

Еще в 2015 году в Иране стартовала ядерная программа Совместного всеобъемлющего плана действий, которая предполагает переоборудование реактора в Араке таким образом, чтобы он не мог использоваться для создания оружейного плутония.

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иран тяжелая вода ядерный реактор
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