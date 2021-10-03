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Новый посол Великобритании в Хартуме приступил к выполнению обязанностей
Весь мир
Новый посол Великобритании в Хартуме приступил к выполнению обязанностей
pixabay.com  / 

Хартум, 3 октября. Посол Великобритании в Республике Судан Джайлс Левер приступил в воскресенье к исполнению обязанностей. На данном посту новый представитель Лондона сменил Ирфана Сиддика, срок полномочий которого истек в начале года.

Стоит отметить, что неосторожная публикация последнего на личной странице в Twitter вызвала в ноябре 2020-го массовые митинги, участники которых расценили его заявления как вмешательство во внутренние дела государства. Посол Великобритании отметил, что подписанное двумя месяцами ранее Джубинское мирное соглашение является неполным и потому не достойно внешнего финансирования.

Со своей стороны, Джайлс Левер, до назначения в Судане, занимал несколько должностей, в том числе служил при дипломатических представительствах в Афганистане, Вьетнаме, Нигерии, Ираке и Японии.

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великобритания судан
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