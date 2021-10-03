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Саакашвили впечатлили местные выборы в Грузии

  /   Обновлено: 03 октября 2021 18:47
Политика
Саакашвили впечатлили местные выборы в Грузии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Петро Панч

Тбилиси, 3 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили доволен итогами местных выборов в стране, заявила член его партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе.

Политик рассказала, что предоставила задержанному Саакашвили сведения о результатах выборов и ситуации в Грузии.

«Он был в восторге от тех результатов, о которых я ему сообщила. Итоги в Тбилиси особенно впечатлили его», — сказала Екатерина Херхеулидзе.

Ранее сообщалось, что правоохранители Грузии не знают, как Михаил Саакашвили попал в страну. Силовые структуры возбудили уголовное дело в его отношении о незаконном пересечении госграницы Грузии.

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