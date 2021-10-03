Саакашвили впечатлили местные выборы в Грузии

Тбилиси, 3 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили доволен итогами местных выборов в стране, заявила член его партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе.

Политик рассказала, что предоставила задержанному Саакашвили сведения о результатах выборов и ситуации в Грузии.

«Он был в восторге от тех результатов, о которых я ему сообщила. Итоги в Тбилиси особенно впечатлили его», — сказала Екатерина Херхеулидзе.

Ранее сообщалось, что правоохранители Грузии не знают, как Михаил Саакашвили попал в страну. Силовые структуры возбудили уголовное дело в его отношении о незаконном пересечении госграницы Грузии.