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Анамнез недели. Встреча Путина с Эрдоганом, арест Саакашвили и княжеская свадьба

  /   Обновлено: 03 октября 2021 20:11
Общество

О чем три часа беседовали президенты России и Турции в формате «один на один» и как теперь будут развиваться отношения между странами?

Михаил Саакашвили призывает грузинский народ голосовать за него, при этом возглавляя Национальный совет реформ Украины. Чего добивается опальный политик?

Почему недавнее венчание Георгия Романова в Исаакиевском соборе называют «свадьбой века», и почему потомка императорской семьи не признают родственники?  Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

В этой программе генеральный директор компании «Спортивные проекты» Петр Казанский обсудил насущные вопросы вместе с членом Молодежного парламента Санкт-Петербурга Сергеем Смирновым.

Эксперты проанализируют итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В Кремле встречу лидеров двух государств назвали «плодотворной».

В Грузии арестован экс-президент страны Михаил Саакашвили. Сразу после задержания у себя в Facebook он опубликовал заявление с призывом идти на выборы.

«Я вернулся, чтобы помочь вам», — заявил политик.

Признают или не признают? Что именно неладно в доме Романовых, узнаем в новом выпуске программы «Анамнез недели».

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